Девушки традиционно плетут венки и пускают их на воду – так они гадают на судьбу и любовь. Также молодежь собирается вместе, разжигает костер и прыгает через него. В общем Ивана Купала – один из самых мистических праздников, поэтому вокруг него существует немало легенд. О 5 из них расскажет LifeStyle 24.

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Легенда о цвете папоротника

Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала цветет папоротник, однако быстро исчезает. Говорят, что это время является достаточно мистическим, а цветок оберегает нечистая сила, поэтому людям сложно его найти. Однако, если кому-то таки удастся это сделать, он поймет язык природы, а также познает другие секреты.

Ведьмы и другая нечистая сила

Наши предки верили, что в праздник Ивана Купала на землю выходят ведьмы, которые могут навредить. Поэтому люди расставляли по дому чеснок, закладывали его за пояс, чтобы уберечься. В общем считалось, что в эту ночь на улице царит много нечисти, например русалки, поэтому не стоило купаться в водоемах.

Прыжки через костер

Традиционно под конец празднования парни и девушки разжигали костер и прыгали через него. Влюбленные держались за руки – в народе говорили – если не разомкнут, то будут вместе. Также считалось, что люди очищались от зла и болезней и притягивали в свою жизнь счастье и удачу, когда прыгали через огонь.

Прыжки через костер на Ивана Купала / Фото РБК-Украина

Кстати! Ранее мы писали, как можно гадать на Ивана Купала.

Плетение венков

Девушки плели венки из полевых цветов, пели с ними, а потом пускали на воду. Иногда добавляли зажженные свечи. Существовала примета – куда венок поплывет, там они и выйдут замуж, и были еще несколько верований:

если венок уплыл далеко – девушка выйдет замуж;

если венок крутился на месте – то брака пока не ждать;

если венок утонул – девушка не выйдет замуж.

Купание на Ивана Купала

Наши предки по-разному относились к купанию на праздник Ивана Купала. Одни верили, что вода в эту ночь имеет целебную силу, а другие говорили, что в это время там плавают русалки, которые затягивают людей на дно.