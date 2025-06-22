Дівчата традиційно плетуть вінки та пускають їх на воду – так вони ворожать на долю та кохання. Також молодь збирається разом, розпалює вогнище та стрибає через нього. Загалом Івана Купала – одне з наймістичніших свят, тож довкола нього існує чимало легенд. Про 5 із них розповість LifeStyle 24.

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Легенда про цвіт папороті

Згідно з повір'ями, у ніч на Івана Купала цвіте папороть, однак швидко зникає. Кажуть, що цей час є досить містичним, а квітку оберігає нечиста сила, тож людям складно її відшукати. Однак, якщо комусь таки вдасться це зробити, він зрозуміє мову природи, а також пізнає інші секрети.

Відьми та інша нечиста сила

Наші предки вірили, що у свято Івана Купала на землю виходять відьми, які можуть нашкодити. Тож люди розставляли по дому часник, закладали його за пояс, аби вберегтися. Загалом вважалося, що у цю ніч надворі панує багато нечисті, наприклад русалки, тому не варто було купатися у водоймах.

Стрибки через багаття

Традиційно під кінець святкування хлопці та дівчата розпалювали багаття та стрибали через нього. Закохані трималися за руки – у народі говорили – якщо не розімкнуть, то будуть разом. Також вважалося, що люди очищалися від зла та хвороб і притягували у своє життя щастя та удачу, коли стрибали через вогонь.

Стрибки через багаття на Івана Купала / Фото РБК-Україна

До речі! Раніше ми писали, як можна ворожити на Івана Купала.

Плетіння вінків

Дівчата плели вінки з польових квітів, співали з ними, а потім пускали на воду. Інколи додавали запалені свічки. Існувала прикмета – куди вінок попливе, там вони й вийдуть заміж, та були ще кілька вірувань:

якщо вінок поплив далеко – дівчина вийде заміж;

якщо вінок крутився на місці – то на шлюб поки не чекати;

якщо вінок потонув – дівчина не вийде заміж.

Купання на Івана Купала

Наші предки по-різному ставилися до купання на свято Івана Купала. Одні вірили, що вода у цю ніч має цілющу силу, а інші говорили, що у цей час там плавають русалки, які затягують людей на дно.