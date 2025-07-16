В этот день наши предки проводили первый сбор мака. О запретах и приметах на 16 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников

Атеноген жил в III веке. Он преданно проповедовал христианство среди народа и вместе с десятью своими учениками молился в небольшом монастыре возле города Севастии. Во время жестоких гонений на христиан правитель Филомарх приказал гражданам принести жертвы языческим богам. Христиане отказались, за что подверглись жестоким преследованиям. Правитель узнал, что вера распространяется благодаря Атеногену, поэтому приказал его схватить. Когда воины не увидели святого, то решили арестовать его учеников. Через некоторое время Атеноген отправился в Севастию, пытаясь защитить своих последователей, за что был заключен в тюрьму вместе с ними. На суде все они твердо признали себя христианами и отказались поклоняться идолам. После пыток учеников казнили, а святого подвергли новым мучениям. На месте казни Атеноген молился за всех, кто будет его поминать, и услышал голос Господа. После этого мученик сам склонил голову под меч.

Что нельзя делать?

Не следует спорить и ссориться с родными.

Нельзя идти в лес в одиночку.

Не стоит занимать вещи из дома, потому что тогда потеряете финансовое благополучие.

Не рекомендуется сплетничать и желать другим зла.

Народные приметы

Если на улице идет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице туманно, то ожидайте потепления.

Если на траве увидите росу, то скоро будет жарко.

Если небо облачное, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают?

День принятия Декларации о суверенитете Украины. Его ежегодно отмечают 16 июля. Именно в этот день, в 1990 году, Верховная Рада утвердила такой документ.

День бухгалтера и аудитора Украины. Этот праздник ежегодно отмечают 16 июля с целью распространения информации об особенностях этой профессии и ее значение для развития экономики нашего государства.