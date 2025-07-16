У цей день наші предки проводили перший збір маку. Про заборони й прикмети на 16 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів

Атеноген жив у III столітті. Він віддано проповідував християнство серед народу та разом із десятьма своїми учнями молився в невеликому монастирі поблизу міста Севастії. Під час жорстоких гонінь на християн правитель Філомарх наказав громадянам принести жертви язичницьким богам. Християни відмовилися, за що зазнали жорстоких переслідувань. Правитель дізнався, що віра поширюється завдяки Атеногену, тому наказав його схопити. Коли воїни не побачили святого, то вирішили заарештувати його учнів. Через деякий час Атеноген вирушив до Севастії, намагаючись захистити своїх послідовників, за що був ув'язнений разом із ними. На суді всі вони твердо визнали себе християнами й відмовилися поклонятися ідолам. Після катувань учнів стратили, а святого піддали новим мукам. На місці страти Атеноген молився за всіх, хто буде його згадувати, і почув голос Господа. Після цього мученик сам схилив голову під меч.

Що не можна робити?

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не можна йти у ліс наодинці.

Не варто позичати речі з дому, бо тоді втратите фінансовий добробут.

Не рекомендується пліткувати та бажати іншим зла.

Народні прикмети

Якщо надворі йде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на вулиці туманно, то очікуйте потепління.

Якщо на траві побачите росу, то скоро буде спекотно.

Якщо небо хмарне, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають?

День прийняття Декларації про суверенітет України. Його щорічно відзначають 16 липня. Саме у цей день, у 1990 році, Верховна Рада затвердила такий документ.

День бухгалтера й аудитора України. Це свято щорічно відзначають 16 липня з метою поширення інформації про особливості цієї професії та її значення для розвитку економіки нашої держави.