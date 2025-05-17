В этот день наши предки занимались вырубкой деревьев. О запретах и приметах на 17 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого апостола Андроника и святой Иунии

Они были родственниками апостола Павла и преданно служили Господу. Андроник стал епископом Паннонии, после чего вместе с Юнией продолжил проповедовать Евангелие во всем мире. Святые обращали язычников в христианство, способствовали построению христианских храмов и разрушению языческих. Известно, что Андроник и Иуния погибли мученической смертью за веру в Иисуса Христа. Их святые мощи нашли через некоторое время возле Константинополя.

Что нельзя делать

Нельзя отправляться в дальние путешествия.

Не следует употреблять алкоголь.

Не рекомендуется рассказывать о своих плохих снах друзьям, ведь тогда все негативное воплотится в реальность.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то летом будет холодно.

Если сегодня не пойдет дождь, то осень будет ранней.

Если на улице тепло, то такая же погода будет и летом.

Если услышите пение птиц, то ожидайте дождей.

Что еще отмечают

Международный день борьбы с гомофобией. Его ежегодно отмечают 17 мая. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1990 году, гомосексуальность забрали из Международной класификации болезней. Инициатором такого события стал Луи-Жорж Тен, который боролся за права ЛГБТК + сообщества и темнокожих.

Отметим, ранее наша редакция рассказывала о других международных праздниках мая 2025 года.