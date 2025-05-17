У цей день наші предки займалися вирубкою дерев. Про заборони й прикмети на 17 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого апостола Андроника та святої Юнії

Вони були родичами апостола Павла та віддано служили Господу. Андроник став єпископом Паннонії, після чого разом з Юнією продовжив проповідувати Євангеліє в усьому світі. Святі навертали язичників до християнства, сприяли побудові християнських храмів та руйнуванню язичницьких. Відомо, що Андроник і Юнія загинули мученицькою смертю через віру в Ісуса Христа. Їхні святі мощі знайшли через деякий час біля Константинополя.

Що не можна робити

Не можна вирушати в далекі подорожі.

Не слід вживати алкоголь.

Не рекомендується розповідати про свої погані сни друзям, адже тоді все негативне втілиться в реальність.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то влітку буде холодно.

Якщо сьогодні не піде дощ, то осінь буде ранньою.

Якщо на вулиці тепло, то така ж погода буде і влітку.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте дощів.

Що ще відзначають

Міжнародний день боротьби з гомофобією. Його щорічно відзначають 17 травня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1990 році, гомосексуальність забрали з Міжнародної класифікації хвороб. Ініціатором такої події став Луї-Жорж Тен, який боровся за права ЛГБТК + спільноти та темношкірих.

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про інші міжнародні свята травня 2025 року.