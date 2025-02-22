В этот день наши предки чествуют умерших родственников, идут на кладбища и много молятся. О запретах и приметах на 22 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День обретения мощей христианских мучеников, что в Евгении
В течение длительного времени правители устраивали жестокие гонения на христиан. Римские императоры заставляли верующих отрекаться от Иисуса Христа и поклоняться идолам. Однако многие отказывались это делать, из-за чего умирали страшной мученической смертью. Тела верующих, которых нередко бросали зверям и птицам, забирали другие христиане и хоронили по всем традициям. Как-то вблизи города Евгении были найдены места захоронения святых мучеников. Тогда также обнаружили мощи одного из 70 святых апостолов Андроника, епископа Паннонийского, его жены и сподвижницы Юнии.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься домашними делами, в частности уборкой и стиркой, потому что тогда потеряете семейное счастье.
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется брать в руки острые предметы.
- Нельзя завидовать и желать другим зла.
Народные приметы
- Если сегодня не пойдет дождь, то осень будет солнечной.
- Если на улице солнечно, то в течение года будет тепло.
- Если на улице холодно, то летом часто будет идти дождь.
- Если начнется метель, то весна будет долгой.
Что еще отмечают
Международный день поддержки жертв преступлений. Его еще называют Европейский день жертв преступлений. Этот праздник ежегодно отмечают 22 февраля. Главная цель – привлечь внимание общества и власти к проблеме защиты пострадавших.