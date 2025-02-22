В этот день наши предки чествуют умерших родственников, идут на кладбища и много молятся. О запретах и приметах на 22 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День обретения мощей христианских мучеников, что в Евгении

В течение длительного времени правители устраивали жестокие гонения на христиан. Римские императоры заставляли верующих отрекаться от Иисуса Христа и поклоняться идолам. Однако многие отказывались это делать, из-за чего умирали страшной мученической смертью. Тела верующих, которых нередко бросали зверям и птицам, забирали другие христиане и хоронили по всем традициям. Как-то вблизи города Евгении были найдены места захоронения святых мучеников. Тогда также обнаружили мощи одного из 70 святых апостолов Андроника, епископа Паннонийского, его жены и сподвижницы Юнии.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься домашними делами, в частности уборкой и стиркой, потому что тогда потеряете семейное счастье.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется брать в руки острые предметы.

Нельзя завидовать и желать другим зла.

Народные приметы

Если сегодня не пойдет дождь, то осень будет солнечной.

Если на улице солнечно, то в течение года будет тепло.

Если на улице холодно, то летом часто будет идти дождь.

Если начнется метель, то весна будет долгой.

Что еще отмечают

Международный день поддержки жертв преступлений. Его еще называют Европейский день жертв преступлений. Этот праздник ежегодно отмечают 22 февраля. Главная цель – привлечь внимание общества и власти к проблеме защиты пострадавших.