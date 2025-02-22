У цей день наші предки вшановують померлих родичів, йдуть на кладовища та багато моляться. Про заборони й прикмети на 22 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Православний календар на лютий 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії

Протягом тривалого часу правителі влаштовували жорстокі гоніння на християн. Римські імператори змушували вірян зрікатися Ісуса Христа та поклонятися ідолам. Однак багато хто відмовлявся це робити, через що помирав страшною мученицькою смертю. Тіла вірян, яких нерідко кидали звірям і птахам, забирали інші християни та ховали за усіма традиціями. Якось поблизу міста Євгенії було знайдено місця поховання святих мучеників. Тоді також виявили мощі одного зі 70 святих апостолів Андроніка, єпископа Паннонійського, його дружини та сподвижниці Юнії.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами, зокрема прибиранням та пранням, бо тоді втратите сімейне щастя.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується брати до рук гострі предмети.

Не можна заздрити та бажати іншим зла.

Народні прикмети

Якщо сьогодні не піде дощ, то осінь буде сонячною.

Якщо надворі сонячно, то протягом року буде тепло.

Якщо на вулиці холодно, то влітку часто дощитиме.

Якщо почнеться хуртовина, то весна буде довгою.

Що ще відзначають

Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Його ще називають Європейський день жертв злочинів. Це свято щорічно відзначають 22 лютого. Головна мета – привернути увагу суспільства та влади до проблеми захисту постраждалих.