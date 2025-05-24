В этот день наши предки прекращали посевные работы и наблюдали за погодой. О запретах и приметах на 24 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе
Он жил в VI – VII веке и в очень раннем возрасте начал служить Богу. В детстве Симеону являлся Иисус Христос, предсказывая тому будущие подвиги. Однажды парень решил пойти в монастырь и принять монашеский постриг. С тех пор он начал жить на вершине столба, а за свои подвиги получил дар исцеления от Бога. Святой постоянно молился и читал Священное Писание, но одновременно не обращал внимания ни на какие соблазны. Впоследствии преподобный перебрался на Дивную гору, где продолжил свой духовный путь. Кроме этого, человек предсказывал различные исторические события и помогал верующим исцелиться от болезней.
Что нельзя делать
- Не следует никому рассказывать о своих проблемах, потому что тогда привлечете еще больше бед в семью.
- Не стоит занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя конфликтовать, сквернословить и сплетничать.
Народные приметы
- Если услышите вечером комаров, то лето будет сухим.
- Если на улице солнечно, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если увидите на улице стаю птиц, то в ближайшее время будет тепло.
- Если сегодня пойдет дождь, то будет хороший урожай.
Что еще отмечают
День авиационного техника. Его ежегодно отмечают 24 мая. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 24 мая 1868 года родился Чарльз Эдвард Тейлор, авиационный механик-первопроходец, который создал двигатель для самолета, на котором полетели братья Райт.
Добавим, наша редакция уже рассказывала о других международных праздниках мая 2025 года.