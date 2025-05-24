У цей день наші предки припиняли посівні роботи й спостерігали за погодою. Про заборони й прикмети на 24 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі

Він жив у VI – VII столітті та в дуже ранньому віці почав служити Богу. У дитинстві Симеону з'являвся Ісус Христос, пророкуючи тому майбутні подвиги. Якось хлопець вирішив піти до монастиря та прийняти чернечий постриг. Відтоді він почав жити на вершині стовпа, а за свої подвиги отримав дар зцілення від Бога. Святий постійно молився та читав Святе Письмо, але водночас не звертав уваги на жодні спокуси. Згодом преподобний перебрався на Дивну гору, де продовжив свій духовний шлях. Крім цього, чоловік передбачав різноманітні історичні події та допомагав вірянам зцілитися від хвороб.

Що не можна робити

Не слід нікому розповідати про свої проблеми, бо тоді привабите ще більше бід у родину.

Не варто позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не можна конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо почуєте ввечері комарів, то літо буде сухим.

Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо побачите на вулиці зграю птахів, то найближчим часом буде тепло.

Якщо сьогодні піде дощ, то буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День авіаційного техніка. Його щорічно відзначають 24 травня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 24 травня 1868 року народився Чарльз Едвард Тейлор, авіаційний механік-першопроходець, який створив двигун для літака, на якому полетіли брати Райт.

Додамо, наша редакція вже розповідала про інші міжнародні свята травня 2025 року.