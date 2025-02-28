В этот день наши предки пекли калачи и угощали ими своих соседей. О запретах и приметах на 28 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти преподобного Василия, исповедника

Он жил в VIII веке в Малой Азии. Мужчина вел духовный образ жизни, за что был избран епископом города Парии. Во времена правления императора Льва III Исавра происходило иконоборчество. Подобные действия святой не одобрял, поэтому отстаивал права на использование икон верующими. Из-за постоянной борьбы Василий вместе с Прокопом Декаполитом был схвачен правителем и заключен в тюрьму. Их отпустили лишь после смерти императора. Преподобный отошел в вечность в глубокой старости, примерно в 750 году.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься уборкой дома.

Не следует врать и сплетничать, потому что тогда этот год проведете в одиночестве.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не рекомендуется разговаривать с незнакомцами.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то лето будет сухим.

Если еще будут висеть сосульки, то весна придет не скоро.

Если увидите жаворонков, то вскоре потеплеет.

Если на улице солнечно, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины. Этот праздник отмечают с 2008 года по инициативе тогдашнего Министра обороны Украины Юрия Еханурова. В этот день украинцы поздравляют военнослужащих и благодарят их за важную работу.