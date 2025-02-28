У цей день наші предки пекли калачі та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й прикмети на 28 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Василя, сповідника

Він жив у VIII столітті в Малій Азії. Чоловік вів духовний спосіб життя, за що був обраний єпископом міста Парії. За часів правління імператора Льва III Ісавра відбувалося іконоборство. Подібні дії святий не схвалював, тому відстоював права на використання ікон вірянами. Через постійну боротьбу Василь разом з Прокопом Декаполітом був схоплений правителем і ув'язнений. Їх відпустили лише після смерті імператора. Преподобний відійшов у вічність у глибокій старості, приблизно у 750 році.

Що не можна робити

Не варто займатися прибиранням оселі.

Не слід брехати та пліткувати, бо тоді цей рік проведете на самоті.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не рекомендується розмовляти з незнайомцями.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то літо буде сухим.

Якщо ще висітимуть бурульки, то весна прийде не скоро.

Якщо побачите жайворонків, то незабаром потепліє.

Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День штурманської служби авіації Збройних Сил України. Це свято відзначають з 2008 року за ініціативою тодішнього Міністра оборони України Юрія Єханурова. У цей день українці вітають військовослужбовців та дякують їм за важливу роботу.