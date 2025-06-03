В этот день наши предки занимались посевом льна и овса. О запретах и приметах на 3 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Лукилиана

Он жил в III веке и сначала исповедовал язычество. Мужчина был жрецом во времена правления римского императора Аврелиана. Однако через некоторое время Лукилиан прекратил поклоняться идолам, а вместо этого стал верить в Иисуса Христа. Впоследствии святой начал проповедовать христианство среди людей. Лукилиану удалось обратить к вере немало язычников, но как-то о деятельности мужчины узнали, поэтому его посадили в тюрьму. Святой подвергся страшным пыткам и через некоторое время погиб мученической смертью. Вместе с ним жестоко убили также других христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

Что нельзя делать

Не следует совершать дорогие покупки, потому что привлечете финансовые трудности.

Не стоит рассказывать кому-то о своих снах.

Не рекомендуется спорить и ссориться с родными.

Нельзя сплетничать, завидовать и злословить.

Народные приметы

Если на улице туманно, то скоро будет тепло.

Если на улице ветрено, то в этом году будет щедрый урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте неурожая.

Если на траве увидите росу, то будет хороший урожай льна.

Что еще отмечают

День велосипедиста. Его ежегодно отмечают 3 июня. Этот праздник учредила Организация Объединенных Наций в 2018 году по инициативе преподавателя социологии Лешека Сибильского. Главная цель Дня велосипедиста – подчеркнуть важную роль велосипеда в жизни людей.

Добавим, наша редакция уже подготовила материал о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.