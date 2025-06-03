В этот день наши предки занимались посевом льна и овса. О запретах и приметах на 3 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого мученика Лукилиана
Он жил в III веке и сначала исповедовал язычество. Мужчина был жрецом во времена правления римского императора Аврелиана. Однако через некоторое время Лукилиан прекратил поклоняться идолам, а вместо этого стал верить в Иисуса Христа. Впоследствии святой начал проповедовать христианство среди людей. Лукилиану удалось обратить к вере немало язычников, но как-то о деятельности мужчины узнали, поэтому его посадили в тюрьму. Святой подвергся страшным пыткам и через некоторое время погиб мученической смертью. Вместе с ним жестоко убили также других христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.
Что нельзя делать
- Не следует совершать дорогие покупки, потому что привлечете финансовые трудности.
- Не стоит рассказывать кому-то о своих снах.
- Не рекомендуется спорить и ссориться с родными.
- Нельзя сплетничать, завидовать и злословить.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то скоро будет тепло.
- Если на улице ветрено, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте неурожая.
- Если на траве увидите росу, то будет хороший урожай льна.
Что еще отмечают
День велосипедиста. Его ежегодно отмечают 3 июня. Этот праздник учредила Организация Объединенных Наций в 2018 году по инициативе преподавателя социологии Лешека Сибильского. Главная цель Дня велосипедиста – подчеркнуть важную роль велосипеда в жизни людей.
Добавим, наша редакция уже подготовила материал о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.