У цей день наші предки займалися посівом льону й вівса. Про заборони й прикмети на 3 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого мученика Лукиліяна

Він жив у III столітті та спершу сповідував язичництво. Чоловік був жерцем за часів правління римського імператора Авреліана. Однак через деякий час Лукиліян припинив поклонятися ідолам, а натомість став вірити в Ісуса Христа. Згодом святий навіть охрестився та почав проповідувати християнство серед людей. Лукиліяну вдалося навернути до віри чимало язичників, але якось про діяльність чоловіка дізналися, тому його ув'язнили. Святий зазнав страшних катувань та через деякий час загинув мученицькою смертю. Разом з ним жорстоко вбили також інших християн – Клавдія, Іпатія, Павла й Діонісія.

Що не можна робити

Не слід здійснювати дорогі покупки, бо накличете фінансові труднощі.

Не варто розповідати комусь про свої сни.

Не рекомендується сперечатися та сваритися з рідними.

Не можна пліткувати, заздрити та лихословити.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то скоро буде тепло.

Якщо на вулиці вітряно, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте неврожаю.

Якщо на траві побачите росу, то буде гарний врожай льону.

Що ще відзначають

День велосипедиста. Його щорічно відзначають 3 червня. Це свято заснувала Організація Об'єднаних Націй у 2018 році за ініціативою викладача соціології Лешека Сібільського. Головна мета Дня велосипедиста – підкреслити важливу роль велосипеда у житті людей.

Додамо, наша редакція вже підготувала матеріал про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.