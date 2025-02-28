В течение 30 дней последователи ислама придерживаются строгих правил поведения. Что нельзя делать в Рамадан – рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя делать в Рамадан

Во время Рамадана мусульманам запрещено есть и пить от рассвета до заката солнца. Дело в том, что для верующих пост начинается с утреннего приема пищи, которое называется сухур, после чего последователи ислама воздерживаются от любых блюд и напитков до вечернего ифтара. Даже глоток воды или случайное проглатывание остатков могут считаться нарушением пищевых ограничений.

В течение светлого времени суток мусульманам не разрешается иметь любые интимные отношения, в частности физическую близость между супругами. Кроме этого, верующие должны контролировать свои слова и эмоции, воздерживаться от ссор, ругани, лжи, сплетен и оскорблений. Рамадан является временем мира и внутренней гармонии, поэтому последователям ислама следует избегать любых проявлений агрессии, ведь даже негативные мысли могут повлиять на духовное состояние человека и разрушить его стремление к духовному очищению.

В течение месяца также нельзя устраивать шумные вечеринки и развлекаться. В то же время не рекомендуется тратить много денег на ненужные покупки, вместо этого лучше отправить средства на благотворительность и помочь нуждающимся.

Мусульмане молятся / Фото Reuters

Кто может не поститься в Рамадан

Во время Рамадана пост становится обязательным для большинства верующих, но существует исключение. Так, путешественникам, пожилым, больным людям и военнопленным разрешается не соблюдать пищевых ограничений в этот период. Беременные или женщины, которые кормят грудью, могут нарушать пост, если это угрожает их здоровью. Также детям до 14 лет разрешается не поститься, однако они должны компенсировать пропущенные дни в более позднее время или помощью тем, кто в этом нуждается.