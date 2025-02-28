Протягом 30 днів послідовники ісламу дотримуються суворих правил поведінки. Що не можна робити в Рамадан – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити в Рамадан

Під час Рамадану мусульманам заборонено їсти та пити від світанку до заходу сонця. Річ у тім, що для вірян піст розпочинається з ранкового приймання їжі, яке називається сухур, після чого послідовники ісламу утримуються від будь-яких страв і напоїв до вечірнього іфтару. Навіть ковток води чи випадкове проковтування залишків можуть вважатися порушенням харчових обмежень.

Протягом світлого часу доби мусульманам не дозволяється мати будь-які інтимні стосунки, зокрема фізичну близькість між подружжям. Крім цього, віряни повинні контролювати свої слова та емоції, утримуватися від сварок, лайки, брехні, пліток та образ. Рамадан є часом миру та внутрішньої гармонії, тому послідовникам ісламу варто уникати будь-яких проявів агресії, адже навіть негативні думки можуть вплинути на духовний стан людини та зруйнувати її прагнення до духовного очищення.

Упродовж місяця також не можна влаштовувати гучні вечірки та розважатися. Водночас не рекомендується витрачати багато грошей на непотрібні покупки, натомість краще надіслати кошти на благодійність та допомогти нужденним.

Мусульмани моляться / Фото Reuters

Хто може не постити в Рамадан

Під час Рамадану піст стає обов'язковим для більшості вірян, але існує виняток. Так, мандрівникам, літнім, хворим людям та військовополоненим дозволяється не дотримуватися харчових обмежень у цей період. Вагітні або жінки, які годують груддю, можуть порушувати піст, якщо це загрожує їхньому здоров'ю. Також дітям до 14 років дозволяється не постити, однак вони мають компенсувати пропущені дні у пізніший час або допомогою тим, хто цього потребує.