Лев і Скорпіон, сильні характери та любов до інтимного життя тільки розпалюють вогонь бажання, пише LifeStyle 24.

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Лев

Попри те, що Леви потребують уваги та хочуть бути у центрі всіх подій, в інтимному житті ці якості тільки на користь. Вони дбають про те, щоб партнер отримав порцію задоволення.

Ба більше, Леви вдаються до цікавих експериментів, які розпалюють подвійну пристрасть. Таке нововведення має особливе значення для обох партнерів.

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Скорпіони

Цей знак зодіаку дбає про те, щоб все пройшло на найвищому рівні. Сексуальна енергія Скорпіонів так і манить до себе, а відірватись потім майже неможливо. Їхня пристрасть може закрутити голову.

Додамо, що для представників цього знаку зодіаку секс – це не тільки про фізичне задоволення, а й про один зі способів глибокого зв'язку.

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