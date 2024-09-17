Телець, Скорпіон і Козоріг, ваша сексуальна енергія допомагає розкриватись з нової сторони, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть День буде насиченим і непередбачуваним: гороскоп на 17 вересня

Телець

Тельці люблять отримувати фізичну насолоду. Найголовніші ерогенні зони в представників цього знака зодіаку – шия та груди. Легкі дотики та неймовірна ніжність можуть стати ідеальним ключиком до світу їхніх фантазій.

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Цей знак зодіаку відзначається особливою сексуальною енергією серед усіх інших. Варто приділити значну увагу низу живота або шиї, що принесе неймовірну хвилю задоволення. Це допоможе не тільки задовольнити одну з їхніх потреб, а й відкриє шлях до пошуку інших місць, які можуть ховатись за пеленою незнання.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Представники цього знаку зодіаку деколи соромляться відверто говорити про свої ерогенні зони, адже для них це сакрально. Однак по-справжньому пощастить тому партнеру, який зможе дізнатись цю приховану інформацію. У Козорогів варто робити акцент на задній частині шиї та ногах, адже саме ці зони приносять найбільше відчуття приємності.

Гороскоп для Козорогів