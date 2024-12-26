Однією з таких є щедрівки – народні обрядові пісні, які виконують напередодні Нового року. Святкові тексти прославляють господаря й господиню та містять у собі побажання щастя, здоров'я та добробуту.

LifeStyle24 підготував добірку найкращих українських щедрівок, які варто вивчити до Нового року. Ці пісні залишаються важливим елементом культурної спадщини, яка передається з покоління в покоління.

Цікаво Не 13 січня: коли українці святкуватимуть Щедрий вечір

Добірка українських щедрівок

Щедрівочка щедрувала,

З новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися!

Щоб і кіт у домі нявкав

І собака у дворі гавкав!

Щоб господар мав гроші

І ніде не позичав!

***

Щедрик на бедрик,

Дайте вареник!

Мати казала,

Щоб дали сала.

Батько сварився,

Щоб не барився.

Та давайте хутчій,

Побіжимо шпарчій!

Бо короткі свитки,

Нам померзнути літки!

***

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом!

Хай квітують ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті!

***

Щедрую, щедрую,

Новий рік віншую,

Новий рік вітаю,

Вас поздоровляю!

У щедрий вечір

Дорослим й малечі

Щедро побажаю

Радості й врожаю!

Щедрий вечір / Фото Pinterest

***

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та й облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – його діти.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір.

Добрий день, настань!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

У тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

У тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Як на Щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!