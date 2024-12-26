Однією з таких є щедрівки – народні обрядові пісні, які виконують напередодні Нового року. Святкові тексти прославляють господаря й господиню та містять у собі побажання щастя, здоров'я та добробуту.
LifeStyle24 підготував добірку найкращих українських щедрівок, які варто вивчити до Нового року. Ці пісні залишаються важливим елементом культурної спадщини, яка передається з покоління в покоління.
Цікаво Не 13 січня: коли українці святкуватимуть Щедрий вечір
Добірка українських щедрівок
Щедрівочка щедрувала,
З новим роком вас вітала,
Щоб і курки в вас неслися,
Щоб і свині в вас велися!
Щоб і кіт у домі нявкав
І собака у дворі гавкав!
Щоб господар мав гроші
І ніде не позичав!
***
Щедрик на бедрик,
Дайте вареник!
Мати казала,
Щоб дали сала.
Батько сварився,
Щоб не барився.
Та давайте хутчій,
Побіжимо шпарчій!
Бо короткі свитки,
Нам померзнути літки!
***
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом!
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті!
***
Щедрую, щедрую,
Новий рік віншую,
Новий рік вітаю,
Вас поздоровляю!
У щедрий вечір
Дорослим й малечі
Щедро побажаю
Радості й врожаю!
Щедрий вечір / Фото Pinterest
***
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та й облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жінка його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – його діти.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!
***
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір.
Добрий день, настань!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
У тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
У тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Як на Щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості доречи
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!