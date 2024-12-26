У цей день наші предки уникали конфліктів і суперечок з рідними. Про заборони й прикмети 26 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

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Собор Пресвятої Богородиці

Після того як Син Божий з'явився на світ у Вифлеємі, на небі засяяла яскрава зоря. У той момент Ангел сповістив пастухів про народження Спасителя. Через деякий час подружжя Діви Марії та Йосипа дізналося, що цар Ірод планує вбити усіх новонароджених дітей, бо дізнався про прихід Месії. Святі вирішили врятувати Ісуса Христа, тому вирушили до Єгипту. Там вони перебували до моменту загибелі жорстокого царя.

У цей день віряни також згадують про святого Йосипа, чоловіка Пресвятої Богородиці, царя Давида, предка Господа, та святого Якова, сина Йосипа від першого шлюбу.

Традиційно 26 грудня люди відвідують церкву, моляться до Діви Марії та просять у Неї щастя, здоров'я та добробуту. У давнину Собор Пресвятої Богородиці називався "Бабині каші". Наші предки варили кашу, якою потім пригощали вагітних і гостей. Пращури не сумували в цей день, а натомість веселилися та розважалися.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується виносити старі речі з будинку.

Не можна працювати вагітним та чоловікам, бо тоді будете багато хворіти.

Не слід сьогодні пити кисіль.

Народні прикмети