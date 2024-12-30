Втім, протягом останніх років в Україні це свято відзначають все рідше. Так, українці відходять від радянських традицій. Коли відбудеться Старий Новий рік – розповідає 24 Канал.

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Коли настане Старий Новий рік

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Однак Старий Новий рік не є церковним днем. Тому дата його святкування залишається незмінною. Старий Новий рік, як і раніше, відбудеться у ніч з 13 на 14 січня 2025 року.

Важливо зазначити, що колись у цей день відзначали свята Маланки й Василя. Втім, вони вважаються релігійними, тому тепер їх святкують 31 грудня й 1 січня згідно з новим церковним календарем.

Старий Новий рік / Фото Freepik

Традиції Старого Нового року

Традиції Старого Нового року переплітаються зі звичаями Щедрого вечора та Святого Василя. У цей день люди збираються за святковим столом, де стоять кутя, пироги, м'ясо та інші стравами, якими господарі пригощають своїх гостей. Ввечері молодь ходить від будинку до будинку з "Маланкою" – театральним дійством, у якому перевдягаються в різних персонажів, серед яких Маланка, Василь, Коза, Лікар, Циган тощо. Люди, перевтілені в героїв, співають, жартують, танцюють і вітають господарів із Новим роком.

Також у цей день хлопці заходять до кожного будинку, розсипають там зерно та співають засівалки, бажаючи всім усього найкращого. За це юнаки отримують солодощі або гроші.

Крім цього, молоді дівчата традиційно збираються ворожити на свою долю. Вони проводять обряди за допомогою свічок, зерна та води, щоб дізнатися більше про свого майбутнього чоловіка.