У цей день наші предки не займалися хатніми справами, натомість проводили час з родиною. Про заборони й прикмети 18 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Севастіяна та дружини його

Він народився в місті Нарбоні, а освіту здобув в Медіолані. За часів правління імператорів Діоклетіана та Максиміана, Севастіан обіймав посаду керівника охорони палацу. Його дуже поважали придворні та військові, але ніхто не знав про віросповідання чоловіка. Севастіан таємно вірив у Сина Божого. Одного дня брати Маркелін та Марк засумнівалися в стражданнях заради Ісуса, але чоловікові вдалося їх переконати. Через деякий час Севастіан почав навертати до християнства язичників та навіть зцілювати людей за допомогою молитви. Втім, імператор дізнався про діяльність святого, тому наказав жорстоко вбити усіх вірян. Правитель вирішив також стратити Севастіана, закидавши його стрілами. Чоловік дивом вижив, але все ж згодом загинув.

Що не можна робити

Не варто конфліктувати, лихословити та пліткувати.

Не рекомендується будувати плани на наступний рік.

Не слід вагітним жінкам мити голову, бо майбутня дитина може отримати проблеми зі здоров'ям.

Не можна позичати або брати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів снігурів, то зима буде морозною.

Якщо випав сніг, але швидко розтанув, то весна прийде рано.

Якщо в печі багаття червоного кольору, то очікуйте холодів.

Якщо в печі гучно тріщать дрова, то очікуйте морозів.

Що ще відзначають

День військової контррозвідки Служби безпеки України. Його щорічно відзначають 18 грудня. Це свято встановили у 1991 році після того, як перший Президент України Леонід Кравчук підписав відповідний Указ. У цей день громадяни вшановують відданість та відвагу працівників військової контррозвідки СБУ, які протидіють ворожій агентурі.