У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та в'язали. Про заборони та прикмети 21 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святої мучениці Юліани

Вона народилася у родині заможного язичника в Нікомидії. Ще у ранньому віці Юліану заручили з хлопцем Єлевсієм. Водночас дівчинка не хотіла поклонятися ідолам, тому вирішила таємно прийняти християнство й вірити в Бога. Через деякий час Юліана зізналася, що не хоче виходити заміж. Попри всі вмовляння батька, дівчина відмовила Єлевсію, за що була побита рідним татом. Згодом Юліану судив правитель міста, яким виявився її колишній наречений. Чоловік пообіцяв, що не змушуватиме дівчину зрікатися християнства, але якщо вона вийде за нього заміж. Юліана знову відмовилася, тому зазнала страшних тортур. Господь зцілював рани дівчини, через що вона вижила. Втім, Юліану все ж згодом жорстоко вбили.

Що не можна робити

Не варто починати нові справи, адже існує високий ризик невдачі.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним і бідним.

Не рекомендується їсти м'ясо та молочні продукти, бо досі триває Різдвяний піст.

Не слід позичати гроші або давати їх у борг.

Народні прикмети

Якщо почуєте сьогодні грім, то буде вітряно.

Якщо сьогодні випаде сніг, то влітку багато дощитиме.

Якщо почуєте спів синичок, то вночі очікуйте морозів.

Якщо немає морозу, то зима не буде суворою.

Що ще відзначають

День Державної служби зайнятості України. Його щорічно відзначають 21 грудня. Цю дату обрали невипадково, адже саме в цей день, у 1990 році, заснували Державну службу зайнятості в Україні. Головна мета установи – допомагати людям з працевлаштуванням та підтримувати громадян, які перебувають у пошуку роботи.