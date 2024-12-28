У цей день наші предки проводили час у сімейному колі. Про заборони й прикмети 28 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників, спалених Нікомидії

За часів правління імператора Максиміліана здійснювалися гоніння на християн. Він наказував знищувати храми та спалювати священні книги. Разом з правителем жила язичницька жриця, на ім'я Домна. Якось вона прочитала Послання апостола Павла, тому захотіла поглибити свої знання. Домна таємно звернулася до єпископа Кирила. Вона прийняла хрещення, роздала своє майно бідним і почала допомагати нужденним. Про це дізнався начальник євнухів, тому кинув її до в'язниці. Втім, Домні вдалося звідти вийти й вирушити до монастиря.

Максиміліан наказав знайти жрицю, але йому цього не вдалося зробити. Водночас його воїни натрапили на монастир, де служила Домна, тому вирішили замучити сестер. Через деякий час імператор спалив церкву, де перебували близько 20 тисяч християн. Згодом Максиміліан стратив інших вірян, які відмовилися поклонятися ідолам.

Одного дня рибалки витягли з моря тіла мучеників. Домна, переодягнена у чоловічий одяг, протягом тривалого часу молилася на могилах загиблих вірян. Втім, правитель дізнався про це, тому наказав вбити жрицю.

Що не можна робити

Не варто впускати в дім незнайомих людей.

Не можна лихословити, пліткувати та брехати.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема в’язати та шити.

Не рекомендується скаржитися на погоду, адже тоді виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети

Якщо побачите зграю горобців, то очікуйте потепління.

Якщо сьогодні випаде сніг, то скоро буде тепло.

Якщо побачите іній на деревах, то в наступному році буде багатий врожай.

Якщо здійметься хуртовина, то влітку буде дуже холодно.

Що ще відзначають

День короткометражного кіно. Його щорічно відзначають 28 грудня у США. Це свято вшановує режисерів, які беруть участь у створенні короткометражних фільмів. У цей день кіномани переглядають улюблені стрічки й оцінюють майстерність їх творців.