У цей день наші предки збиралися за одним столом, куштували кутю й співали колядки. Про заборони й прикмети 24 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Календар релігійних свят на грудень 2024 року: що відзначатимуть українці

Святвечір 2024

За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосиф жили за часів правління царя Ірода. Імператор наказав знайти та вбити усіх новонароджених малюків, оскільки дізнався про прихід Месії. Подружжю довелося тікати, щоб вберегти дитину. Пара провела ніч у хліві для овець у Вифлеємі. Там Марія народила Ісуса Христа. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря. Завдяки цьому волхви дізналися, де перебуває Ісус. Вони піднесли Йому свої дари – золото, ладан і смирну.

День преподобномучениці Євгенії Римської

Вона народилася у сім'ї намісника Єгипту Філіпа. Дівчина була дуже вродливою та здобула гарну освіту. Одного дня Євгенія знайшла та прочитала Послання апостола Павла, тому вирішила стати християнкою. Вона втекла від батьків і таємно пішла у чоловічий монастир. Дівчина навернула чимало язичників до християнства, зцілювала хворих і допомагала нужденним. Втім, імператор Галлієн розпочав гоніння на вірян і через деякий час дізнався про діяльність Євгенії. Він наказав стратити її, тому дівчина згодом померла.

Що не можна робити

Не рекомендується вінчатися та справляти весілля, бо тоді шлюб протриває недовго.

Не варто лихословити, заздрити та брехати.

Не слід ворожити на свою долю.

Не можна вживати продукти тваринного походження, адже сьогодні останній день Різдвяного посту.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде сніг, то чекайте в наступному році хорошого врожаю.

Якщо почуєте спів птахів, то весна прийде рано.

Якщо іній лежатиме на деревах, то влітку багато дощитиме.

Якщо побачите на небі багато зірок, то в наступному році буде гарний врожай.

Що ще відзначають

День працівників архівних установ України. Його щорічно відзначають 24 грудня з 1998 року – тоді це свято встановив відповідний Указ другого Президента України Леоніда Кучми. Таку дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 24 грудня 1993 року Верховна Рада прийняла Закон "Про Національний архівний фонд і архівні установи".