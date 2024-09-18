У цей день наші предки робили добрі справи та допомагали нужденним. Про заборони і прикмети Дня пам'яті святого Євменія – читайте на LifeStyle24.

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День пам'яті святого Євменія

Святий Євменій проживав на острові Крит та вірно служив Сину Божому. За стійкі переконання щодо віри Богу чоловік отримав можливість зайняти посаду єпископа Гортинської церкви. Преподобний приділяв увесь свій час духовному розвитку, тому не звертав уваги на спокуси. За життя Євменій допомагав нужденним і підтримував сиріт, через що отримав неабияку повагу серед християн. Що цікаво, молитви святого неодноразово рятували вірян від посухи.

Чоловік завзято захищав християнство та демонстрував непохитну вірність Сину Божому, за що Євменія заслали до Фіваїди. Саме там він помер, а тіло святого поховали в Гортині за всіма церковними традиціями.

Що не можна робити

Не варто пліткувати, лихословити та брехати.

Не можна з'ясовувати стосунки.

Не варто лінуватися та байдикувати, бо тоді у майбутньому вас переслідуватимуть невдачі.

Не можна стригти волосся.

Народні прикмети

Якщо на деревах ще не опало листя, то зима буде пізньою.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то наприкінці місяці буде холодно.

Якщо листя на горобині вже жовте, то зима прийде рано.

Якщо у лісі побачите багато горобини, то осінь буде дощовою.

Що ще відзначають

День HR-менеджера. Це професійне свято відзначається у третю середу вересня.У цей день вітають усіх фахівців, які займаються управлінням персоналом.

Всесвітній день бамбуку. Це свято започаткували у Таїланді, де воно відзначається з 2009 року. Головна мета – привернути увагу людей до цієї цінної рослини, яка допоможе розвитку нових галузей промисловості.