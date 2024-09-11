У цей день наші предки молилися до Івана Хрестителя та просили в нього здоров'я для родини. До того ж сьогодні заборонено виконувати будь-яку фізичну працю та роботу, зазначає LifeStyle24.
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Наша редакція зібрала добірку привітань у картинках з нагоди важливого свята. Бажаємо усім міцного здоров'я, душевного спокою, віри, перемоги та мирного неба над головою. Зустріньте цей день у колі рідних та близьких!
Усікновення голови Івана Предтечі: картинки-привітання
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото LifeStyle24
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото Telegraph
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото sendpic.com.ua
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото LifeStyle24
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото Pinterest
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото Telegraph
Привітання з Усікновенням Голови Івана Хрестителя / Фото LifeStyle24
Зберігайте та надсилайте привітання у картинках своїм рідним і друзям. Нагадайте їм про важливе церковне свято та не залишайте їх без теплих слів!
Коли святкують за новим стилем
Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дата святкування дещо змінилася. У 2024 році цей день вже відзначили 29 серпня, тобто на 13 днів раніше.