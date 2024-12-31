24 Канал підготував добірку віншувань на Новий рік. Ці теплі вітання принесуть лише щастя та злагоду.

Не пропустіть Приємних звісток і здійснення мрій: привітання з прийдешнім Новим роком у словах і картинках

Добірка віншувань на Новий рік

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим, та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних смачностей в подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя у сім'ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Стороно обходить лихо.

І завжди здійснюється

Все, що забажається!

***

У Новий рік і в добрий час

Щиро віншуємо ми вас.

Здоров'я й щастя зичим вам,

Усій родині й діточкам.

Хай радість дім ваш наповнить,

А у двір – достаток загостить.

Іще бажаєм ласки з неба

І Божу поміч у потребі.

***

Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,

Я приходжу з Новим роком Вас завіншувати.

Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,

Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.

Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас хрещених голова не боліла.

Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,

Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту – дрібними!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Іще одне прийшло зимове свято –

Постукав у двері Новий рік!

Бажаю вам здоров'я й силу мати

Його зустрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

З друзями, сім'єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

***

Вас вітаю я зі святом

Новим роком,

Доля хай мішок з грошима

Вам підкине ненароком.

Щастя хай живе постійно

У вашій оселі,

Хай любов вас зігріває,

Пристрасть крутить в каруселі.

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим у вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найдивніші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

***

Бажаю щирих усмішок

Й сердечного тепла,

У Новім році вам багато

Щастя, ніжності й добра!