24 Канал підготував добірку віншувань на Новий рік. Ці теплі вітання принесуть лише щастя та злагоду.
Не пропустіть Приємних звісток і здійснення мрій: привітання з прийдешнім Новим роком у словах і картинках
Добірка віншувань на Новий рік
З Новим роком, з щастям новим!
Хай веселим, та чудовим
Буде рік, що наступає,
Негаразди всі минають,
Радість буде в домі й свято,
Та й гостинчиків багато,
Смачних смачностей в подолі,
Подаруночків від долі,
Незабутніх вражень більше,
Світлих радостей частіше!
***
З Новим роком вас вітаю.
Мільйон гривень вам бажаю.
Хай вас криза не торкнеться,
Щастя у сім'ю проллється,
Буде в домі мир та втіха,
Стороно обходить лихо.
І завжди здійснюється
Все, що забажається!
***
У Новий рік і в добрий час
Щиро віншуємо ми вас.
Здоров'я й щастя зичим вам,
Усій родині й діточкам.
Хай радість дім ваш наповнить,
А у двір – достаток загостить.
Іще бажаєм ласки з неба
І Божу поміч у потребі.
***
Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,
Я приходжу з Новим роком Вас завіншувати.
Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,
Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.
Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас хрещених голова не боліла.
Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,
Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту – дрібними!
Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Іще одне прийшло зимове свято –
Постукав у двері Новий рік!
Бажаю вам здоров'я й силу мати
Його зустрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
З друзями, сім'єю святкувати
І заспівати радісних пісень.
***
Вас вітаю я зі святом
Новим роком,
Доля хай мішок з грошима
Вам підкине ненароком.
Щастя хай живе постійно
У вашій оселі,
Хай любов вас зігріває,
Пристрасть крутить в каруселі.
Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим у вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найдивніші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
***
Бажаю щирих усмішок
Й сердечного тепла,
У Новім році вам багато
Щастя, ніжності й добра!