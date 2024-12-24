Обов'язковим доповненням до кожної різдвяної пісні є віншування. Це віршовані привітання, які передаються з покоління в покоління. LifeStyle24 підготував добірку старовинних віншувань, які приваблять у дім достаток і злагоду.
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Добірка старовинних віншувань на Різдво
Гей ти, славний господарю,
Виходь до нас з хати,
Бо прийшли колядники
Тебе добром повіншувати.
Дай Вам, Боже, господарю,
І вам, господине,
Щоб ви мали грошей повно,
Ще й повнії скрині.
Дай Вам, Боже, господарю,
Повно жита і пшениці,
І худібки, і пашниці.
Дай Вам, Боже, господарю,
У Вашій хаті добра много,
Добра много, добра всього.
Діточок (внучат) діждати,
Виховати, оженити
І нас в гості запросити.
Та не гайся, добродію,
Даруй нас, чим доробився.
Бо на нашій Україні
Христос народився!
***
Бажаєм вам веселих свят
І всій вашій родині,
Нехай радість запанує
У вашім домі нині.
Хай добробут прибува вам кожну мить,
Хай ніколи голова в Вас не болить.
Хай вам хліб і білий цукор на столі,
Хай вам радісні дороги – по землі.
Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.
Хай гостей вам щонеділі – повен двір.
Хай надіями вас манить далина,
Хай вас щастя і здоров’я не мина.
Хай пташки вам прилітають щовесни,
Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.
Хай співаються пісні вам голосні,
Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.
Хай різдвяна коляда вас звеселяє.
Веселіться усі разом.
Христос ся рождає!
***
Віншуєм вам нині усі добрі люди.
Нехай поміч Божа завжди з вами буде.
Хай кожної днини, кожної години
Бог благословить, біда хай загине!
Будьте здорові разом з діточками.
Нехай смутку й горя не буде між вами,
Худібка і бджілка нехай виростає,
А град, вогонь, туча нехай вас минає.
Нехай добре родить жито і пшениця,
Усякеє збіжжя, усяка пашниця.
Хай пісня не згине у рідному краю,
Калина хай квітне в зеленому гаю.
Хай ріднеє слово серця зігріває,
А наша Вкраїна нехай процвітає.
Христос ся рождає!
Віншування на Різдво / Фото "Україна Неймовірна"
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!
***
Хай родиться в полі
Жито й пшениця,
Хай хліб-сіль будуть
У вашій світлиці.
Щоб ви у своїм домі
Всі були здорові,
І щоби було у вас
Усього доволі!
Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба
Й Господь посилає
Все, що вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій
І любов на довгі роки!
Христос народився!
***
Зірочка з неба світло кидає.
Христос-дитятко нині рождаєсь.
Світи весело Христу й Марії,
Кріпи у серці віру й надію.
Хай ця зірничка в Різдвяні свята
Несе все щастя до вашої хати,
Здоров'я, втіхи, пошани світу,
Багатства й долі на многії літа.
***
Будьте ви здорові, як рибка у морі,
Хай пливе достаток у ваші комори!
Дай вам, Боже, многі літа
І пошану всього світа,
І врожай на вашім полі –
Дайте лепту ви Пластові!
Христос ся рождає!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі й в справах усіх!