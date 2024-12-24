Обов'язковим доповненням до кожної різдвяної пісні є віншування. Це віршовані привітання, які передаються з покоління в покоління. LifeStyle24 підготував добірку старовинних віншувань, які приваблять у дім достаток і злагоду.

Цікаво Вивчіть їх до Різдва: старовинні українські колядки, які проймають до мурах

Добірка старовинних віншувань на Різдво

Гей ти, славний господарю,

Виходь до нас з хати,

Бо прийшли колядники

Тебе добром повіншувати.

Дай Вам, Боже, господарю,

І вам, господине,

Щоб ви мали грошей повно,

Ще й повнії скрині.

Дай Вам, Боже, господарю,

Повно жита і пшениці,

І худібки, і пашниці.

Дай Вам, Боже, господарю,

У Вашій хаті добра много,

Добра много, добра всього.

Діточок (внучат) діждати,

Виховати, оженити

І нас в гості запросити.

Та не гайся, добродію,

Даруй нас, чим доробився.

Бо на нашій Україні

Христос народився!

***

Бажаєм вам веселих свят

І всій вашій родині,

Нехай радість запанує

У вашім домі нині.

Хай добробут прибува вам кожну мить,

Хай ніколи голова в Вас не болить.

Хай вам хліб і білий цукор на столі,

Хай вам радісні дороги – по землі.

Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір.

Хай гостей вам щонеділі – повен двір.

Хай надіями вас манить далина,

Хай вас щастя і здоров’я не мина.

Хай пташки вам прилітають щовесни,

Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни.

Хай співаються пісні вам голосні,

Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні.

Хай різдвяна коляда вас звеселяє.

Веселіться усі разом.

Христос ся рождає!

***

Віншуєм вам нині усі добрі люди.

Нехай поміч Божа завжди з вами буде.

Хай кожної днини, кожної години

Бог благословить, біда хай загине!

Будьте здорові разом з діточками.

Нехай смутку й горя не буде між вами,

Худібка і бджілка нехай виростає,

А град, вогонь, туча нехай вас минає.

Нехай добре родить жито і пшениця,

Усякеє збіжжя, усяка пашниця.

Хай пісня не згине у рідному краю,

Калина хай квітне в зеленому гаю.

Хай ріднеє слово серця зігріває,

А наша Вкраїна нехай процвітає.

Христос ся рождає!

Віншування на Різдво / Фото "Україна Неймовірна"

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У вашій світлиці.

Щоб ви у своїм домі

Всі були здорові,

І щоби було у вас

Усього доволі!

Хай сипляться гроші

Вам дощем із неба

Й Господь посилає

Все, що вам треба!

Хай щастя стукає у двері,

Хай заходять до оселі

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!

***

Зірочка з неба світло кидає.

Христос-дитятко нині рождаєсь.

Світи весело Христу й Марії,

Кріпи у серці віру й надію.

Хай ця зірничка в Різдвяні свята

Несе все щастя до вашої хати,

Здоров'я, втіхи, пошани світу,

Багатства й долі на многії літа.

***

Будьте ви здорові, як рибка у морі,

Хай пливе достаток у ваші комори!

Дай вам, Боже, многі літа

І пошану всього світа,

І врожай на вашім полі –

Дайте лепту ви Пластові!

Христос ся рождає!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі й в справах усіх!