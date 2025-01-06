У цей день наші предки проводили час з родиною та молилися Богу. Про заборони та прикмети 6 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво З Водохрещем Христовим 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Водохреще 2025

У 30-річному віці Спаситель вирішив прийняти хрещення в річці Йордані. Відповідний обряд здійснив Іван Предтеча, якого згодом почали називати Іваном Хрестителем. За біблійними переказами, тоді на землю зійшов Святий Дух в образі голуба. Водночас з неба почувся голос, який сказав, що Ісус Христос – Син Божий. Саме тому Водохреще ще називають Богоявленням.

У Хрещення Господнє заведено відвідувати церковні служби та святити воду. Крім цього, у водоймах люди роблять ополонки у формі хреста, які священники потім освячують. Після цього українці занурюються у річки чи озера й хрестяться.

Що не можна робити

Не варто брати та позичати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Не рекомендується стригти волосся та нігті.

Не слід ворожити на свою долю.

Не можна займатися хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.

Народні прикмети

Якщо побачите багато зірок на небі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо сьогодні випаде сніг, то рік буде врожайним.

Якщо на вулиці холодно, то влітку рідко дощитиме.

Якщо на вулиці вітряно, то очікуйте на гарний врожай ягід.

Що ще відзначають

День прибирання ялинки. 6 січня завершується цикл різдвяно-новорічних свят. У цей день люди мають винести ялинку з оселі та прибрати святковий декор.