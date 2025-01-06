У цей день наші предки проводили час з родиною та молилися Богу. Про заборони та прикмети 6 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво З Водохрещем Христовим 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом
Водохреще 2025
У 30-річному віці Спаситель вирішив прийняти хрещення в річці Йордані. Відповідний обряд здійснив Іван Предтеча, якого згодом почали називати Іваном Хрестителем. За біблійними переказами, тоді на землю зійшов Святий Дух в образі голуба. Водночас з неба почувся голос, який сказав, що Ісус Христос – Син Божий. Саме тому Водохреще ще називають Богоявленням.
У Хрещення Господнє заведено відвідувати церковні служби та святити воду. Крім цього, у водоймах люди роблять ополонки у формі хреста, які священники потім освячують. Після цього українці занурюються у річки чи озера й хрестяться.
Що не можна робити
- Не варто брати та позичати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не слід ворожити на свою долю.
- Не можна займатися хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
Народні прикмети
- Якщо побачите багато зірок на небі, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо сьогодні випаде сніг, то рік буде врожайним.
- Якщо на вулиці холодно, то влітку рідко дощитиме.
- Якщо на вулиці вітряно, то очікуйте на гарний врожай ягід.
Що ще відзначають
День прибирання ялинки. 6 січня завершується цикл різдвяно-новорічних свят. У цей день люди мають винести ялинку з оселі та прибрати святковий декор.