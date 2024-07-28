У народі кажуть, що святим потрібно помолитися за добробут, мир та здоров'я. Наші предки у цей день багато працювали на полі або на городі, хтось збирав врожай ягід, овочів та фруктів, пише LifeStyle 24.

Важливо Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

Прохор, Никанор, Тимон та Пармен були апостолами від сімдесяти. Довгий час Прохор супроводжував апостола Павла, а згодом став єпископом Никодимії. Багато займався церковними справами, а помер в Антіохії. Никанор загинув, коли християн переслідували. У той самий день з життя пішов апостол Стефан.

Тимон обіймав посаду єпископа в Басторії. Чоловік поширював християнську віру серед людей – саме через це його вбили язичники. Спершу апостола кинули у вогонь, однак він не помер. Тому після цього мученика розіп'яли. Пармен проповідував християнство в Македонії. Також загинув через віру в Бога.

Що не можна робити

Заборонено розпускати плітки, сваритися та лихословити.

Не варто шити, вишивати та в'язати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо яскраво світитимуть зорі, то чекайте на грозу.

Ранішня роса – до теплої погоди вдень.

Якщо побачите, що хмари десь далеко, то готуйтеся до суворої зими.

Що ще відзначають

Щороку на останню неділю липня припадає День працівників торгівлі в Україні. Українці почали продавати речі, продукти та інше ще у часи Київської Русі. Згодом ця справа розвинулася і є однією з найважливіших зараз.

Також 28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитом. У 2011 році свято запровадила Всесвітня організація здоров'я. Саме у цю дату, у 1925 році, народився американський лікар Барух Самуель Блумберг. Відомо, що чоловік отримав Нобелівську премію за те, що дослідив гепатит B.