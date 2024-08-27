Згідно з народними прикметами, сьогодні та протягом наступного місяця не варто відвідувати ліс. Річ у тім, що у цей період там господарює лісовик, який забирає молодих дівчат до себе, передає LifeStyle 24.
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День пам'яті святого преподобного Пімена
Святий Пімен родом з Єгипту. Одного разу він разом з братами вирішив піти у монастир. Згодом чоловік заслужив велику прихильність людей, вони приходили до преподобного за допомогою та порадами. Пімен говорив, що віряни повинні щиро вірити в Бога, молитися йому та поширювати добро. Помер святий, коли йому було 110 років.
Що не можна робити
- Не варто підіймати речі з землі, бо притягнете біду.
- Не рекомендується щось купувати, адже ці речі не будуть для вас корисними.
- У цей день краще не одружуватися та не відправляти сватів до дівчини.
Народні прикмети
- Якщо побачите багато жолудів, то чекайте на морозяну зиму.
- Якщо зранку буде туман, то незабаром сильно дощитиме.
- Багато павутини – до теплої осені.
Що ще відзначають
Щороку 27 серпня відзначається Міжнародний день боксу. Це один із найпопулярніших і найнебезпечніших видів спорту у світі, однак багато людей полюбляють дивитися бої своїх улюблених боксерів.
Також сьогодні відзначається Всесвітній день прощення. У наш час навколо панує достатньо негативу та зла, тому цього вівторка варто пробачити одне одному всі образи та примиритися.