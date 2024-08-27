Згідно з народними прикметами, сьогодні та протягом наступного місяця не варто відвідувати ліс. Річ у тім, що у цей період там господарює лісовик, який забирає молодих дівчат до себе, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Пімена

Святий Пімен родом з Єгипту. Одного разу він разом з братами вирішив піти у монастир. Згодом чоловік заслужив велику прихильність людей, вони приходили до преподобного за допомогою та порадами. Пімен говорив, що віряни повинні щиро вірити в Бога, молитися йому та поширювати добро. Помер святий, коли йому було 110 років.

Що не можна робити

Не варто підіймати речі з землі, бо притягнете біду.

Не рекомендується щось купувати, адже ці речі не будуть для вас корисними.

У цей день краще не одружуватися та не відправляти сватів до дівчини.

Народні прикмети

Якщо побачите багато жолудів, то чекайте на морозяну зиму.

Якщо зранку буде туман, то незабаром сильно дощитиме.

Багато павутини – до теплої осені.

Що ще відзначають

Щороку 27 серпня відзначається Міжнародний день боксу. Це один із найпопулярніших і найнебезпечніших видів спорту у світі, однак багато людей полюбляють дивитися бої своїх улюблених боксерів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день прощення. У наш час навколо панує достатньо негативу та зла, тому цього вівторка варто пробачити одне одному всі образи та примиритися.