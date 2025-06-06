Цей день об'єднує репортерів, теле- і радіоведучих, редакторів, операторів, кореспондентів і всіх тих, хто причетний до світу медіа. У час російсько-української війни ця професія здобула ще більшого значення, адже журналісти борються за правду та ризикують власним життям, фіксуючи події там, де лунають вибухи. Водночас українці згадують тих, хто загинув, працює під обстрілами, в окупації, на передовій – заради того, щоб про Україну продовжували говорити в усьому світі, розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Найщиріші привітання з Днем журналіста України 2025: теплі слова у прозі й віршах

З нагоди професійного свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці святкові листівки друзям, колегам, знайомим, рідним і близьким, хто працює у сфері журналістики.

Привітання з Днем журналіста України 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем журналіста 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про інші міжнародні та професійні свята червня 2025 року.