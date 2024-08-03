Вважається, що не варто повертатися додому за чимось, якщо ви прямуєте на важливу зустріч. Виняток – якщо йдеться про цінну річ. Однак у такому разі потрібно подивитися у дзеркало й усміхнутися своєму відображенню.

Теж цікаво 3 популярні забобони, які пов'язані з весіллям та одруженням

Забобони, які допоможуть привернути удачу

Згідно з народними повір'ями, не дуже добре зустріти стару жінку, якщо прямуєте кудись у справах. У такому випадку варто прийти додому та посидіти трохи там. Якщо не дотриматися цього, то накличете проблеми. Також перед поїздкою або прогулянкою, наприклад, треба "присісти на доріжку". Річ у тім, що оселя заряджена позитивною енергетикою, яка допомагає відлякувати нещастя та оберігає від усього злого.

Якщо зіткнулися з молодою жінкою на порозі, то привітайтеся, щоб привабити везіння.

Якщо дорогою натрапите на жебрака або побачите його у вікні, то очікуйте чогось хорошого.

Для того, щоб привабити щастя та удачу, потрібно завжди носити з собою талісман.

Коли виходите з дому, не забудьте перевернути крісла, аби притягнути успіх.

Забобони на удачу / Фото Freepik

Хорошим знаком вважається, якщо людина спотикається через поріг, але тільки коли правою ногою. Перед довгою дорогою варто покласти в гаманець копійку. Вона не лише буде захищати, але й приваблюватиме везіння. Також перед подорожами та зустрічами краще не мити та не підмітати підлогу. У народі вірять, що так навпаки можна відлякати удачу. Крім того, усі ваші плани підуть коту під хвіст.