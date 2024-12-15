Дата зимового сонцестояння – змінна. Переважно вона випадає на 21 або 22 грудня. Коли саме відбудеться зимове сонцестояння – розповідає 24 Канал.

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День зимового сонцестояння 2024

Після зимового сонцестояння ночі будуть коротшими, а дні – довшими. Річ у тім, що в цей момент Північна півкуля отримує найменше світла через відхилення від Сонця, тоді як Південна – найбільше. Тому світловий день збільшується, поки не настане літнє сонцестояння.

Цьогоріч День зимового сонцевороту відбудеться у суботу, 21 грудня, об 11:19 за київським часом.

У давнину наші предки дотримувалися певних традицій. Так, пращури вірили, що у цей день світло перемагає темряву, тому відзначали цю подію. Люди прикрашали свої будинки, розпалювали вогнище та пекли обрядовий хліб у вигляді серця. Предки збиралися родиною та проводили вечір у сімейному колі.

День зимового сонцестояння 2024 / Фото Freepik

Які традиції Дня зимового сонцестояння

За повір'ями, у День зимового сонцестояння варто загадувати бажання. Що цікаво, це ідеальний час для того, щоб побудувати плани на наступний рік, які здатні змінити долю. Крім цього, слід позбутися старих речей і відпустити минуле, звільнивши простір для чогось нового. До того ж варто влаштувати прибирання в оселі, щоб не привабити нечисту силу.

Також у День зимового сонцестояння потрібно займатися благодійністю та допомагати нужденним.