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      Ліга Європи

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      Донецький буревій прямує на Південь Франції!

      Володар Кубка УЄФА донецький "Шахтар" сьогодні зіграє виїзний матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французької Тулузи. Одноосібні лідери групи "J" з огляду на турнірне становище могли б сповна задовільнитись у нічиєю.Однак "гірники", які у попередньому матчі розтрощили "малюків" з рахунком 4-0 навряд чи відпочиватимуть на полі "Стадьом де Тулуз". Адже вже сьогодні вночі можуть достроково здобути путівку до плей-оф другого за престижністю клубного турніру Старого Світу. Йти вперед підопічних Луческу зобов'язує і статус найрезультативнішої команди стадії.У першому колі групового раунду донеччани забили 12 м'ячів. А це більше, аніж будь-який інший клуб в усіх 12 групах. Разом з тим не варто недооцінювати і "Тулузи". Французам будь-що потрібно здобувати очки, аби виграти сутичку за прохідну до плей-оф другу позицію квартету у бельгійського "Брюгге". Синьо-чорні, до слова, сьогодні в Сербії зустрічаються з аутсайдером групи "Партизаном". Як "Брюгге" так і "Тулуза" у турнірній таблиці наразі відстають від "Шахтаря" на 5 очок.
      blog_ava
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      Новини за 5 листопада 2009
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