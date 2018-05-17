Лікар назвав найпоширеніші помилки під час застілля

Кандидат медичних наук Анатолій Печінка розповів, що українці часто припускаються помилок під час застілля, які впливають на здоров’я людини.

За статистикою, кожен українець щорічно вживає близько 8-9 літрів спиртного, пише "Сегодня".

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Однією з найпоширеніших помилок під час святкування є те, що люди випивають на голодний шлунок.

Лікар зазначив, що не варто змішувати різні види алкоголю, це тільки погіршить ситуацію, не варто також підвищувати або понижувати градус.

Не рекомендується заїдати алкоголь смаженою чи жирною їжею, адже це ускладнить процес перероблення етанолу. Не вживайте гострі продукти, солодощі, особливо шоколад, який у поєднанні блокує роботу підшлункової залози, що спричинить панкреатит.

Медик також переконаний, що газовані напої у поєднання з алкоголем пришвидшує процес потрапляння спиртного до крові.

Анатолій Печінка рекомендує відмовитися від спиртних напоїв, якщо ви вживаєте лікарські препарати. Поєднавши ліки та алкоголь етанол створює фармакологічний ефект ліків.

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До слова, вчені провели дослідження, як алкоголь впливає на основну функцію сну – відновлення фізичних та психічних сил. Їхні висновки можуть змусити переглянути вживання алкоголю.