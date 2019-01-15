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      Лікар пояснила, чому одразу після свят не потрібно худнути

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      Чому одразу після свят не потрібно худнути
      Чому одразу після свят не потрібно худнути / desired.de

      Часто про наслідки після свят ми задумуємося, коли бачимо на вагах дещо іншу для людини цифру. Та не варто одразу займатися пошуком дієт.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 пише лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

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      Лікар Христина Квіт
      “Якщо під час переїдання стався короткочасний набір ваги, не варто одразу розпочинати процес схуднення. Адже вага могла підвищитись через інші фактори: затримку води, здуття живота, затримку їжі у кишківнику”.

      Лікар радить простежити за вагою тиждень після переїдання: якщо вона залишається збільшеною, тоді варто обмежити калорійність раціону. Все тому, що зупинити процес набору ваги на його початку є більш ефективним, ніж тоді, коли вага стала звичною для людини.

      Христина Квіт зазначає, що особливих рекомендацій як покращити самопочуття після переїдання немає. Здоровий шлунково-кишковий тракт достатньо швидко самооновлюється та відновлює свої функції: моторну, травну, ферменту.

      Якщо ж людина хоче прискорити цей процес, то лікар радить збільшити кількість води у раціоні – випивати 30 мл води на кг маси тіла або ж 4% від всієї маси тіла.

      Випивайте 30 мл води на кг маси тіла
      Випивайте 30 мл води на кг маси тіла

      До води, якщо немає захворювань пов’язаних із гіперкислотністю, можна додати сік лимона. Щоб прискорити обмін речовин, можна додати воду з огірком та м’ятою, чаї каркаде, мате та імбирний.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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