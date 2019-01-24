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      Лікар пояснила, у яких випадках потрібно знижувати температуру дітям

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      У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям
      У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям / Фото з вільних джерел

      Температура – це нормальна і захисна реакція у відповідь на потрапляння в організм інфекції (як правило, вірусної або бактеріальної). Це частина запального процесу, вона може знижувати ріст і розмноження деяких бактерій і вірусів, посилювати імунну відповідь при помірно підвищеній температурі.

      Лікар, кандидат медичних наук Анна Левадна зазначила, що лікувати потрібно не температуру, а хворобу.

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      Що робити, якщо у дитини температура:

      – не перегрівати (відкрити кватирку, зняти зайвий одяг, тощо)

      – забезпечити достатньою кількістю рідини (вода або якщо дитина на грудному вигодовуванні, то грудне молоко)

      – силоміць не годувати (дитина повинна їсти скільки хоче).

      Не годуйте дитину силоміць
      Не годуйте дитину силоміць

      Коли потрібно знижувати температуру дитині

      • дискомфорт від будь-якого підвищення температури: млявість, зниження споживання рідини, дитина ниє, плаче, не може заснути;
      • шок (порушення дихання, свідомості, серцебиття);
      • захворювання легенів, серця, неврологічні, або інші (зокрема післяопіковий / післяопераційний стан);
      • температура більш як 40°C;
      • зневоднення і порушення балансу електролітів;
      • травма голови.

      У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям
      У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям

      Лікар радить приймати рішення про зниження температури залежно від основного захворювання, рівня дискомфорту, бажання контролювати лихоманку.

      Температуру потрібно знижувати не до нормальних значень, а до нормального самопочуття дитини на тлі температури. Знижувати температуру у дітей можна засобами на основі двох препаратів – парацетамолу та ібупрофену.

      При високій температурі не можна прикладати лід, обтирати дитину спиртом, оцтом, горілкою. Все тому, що це не посилить ефект обтирання, але такі речовини всмоктуються у шкіру, а пари – через дихальні шляхи, існує ризик опіків шкіри.

      Фізичні методи охолодження рекомендовані тільки, якщо температуру неможливо збити ліками. Робіть це правильно: обтирають губкою з водою температури близько 30-32°C протягом 5 хвилин кожні півгодини.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Лікування
      Джерело: 24 Канал
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