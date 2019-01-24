Лікар пояснила, у яких випадках потрібно знижувати температуру дітям
Температура – це нормальна і захисна реакція у відповідь на потрапляння в організм інфекції (як правило, вірусної або бактеріальної). Це частина запального процесу, вона може знижувати ріст і розмноження деяких бактерій і вірусів, посилювати імунну відповідь при помірно підвищеній температурі.
Лікар, кандидат медичних наук Анна Левадна зазначила, що лікувати потрібно не температуру, а хворобу.
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Що робити, якщо у дитини температура:
– не перегрівати (відкрити кватирку, зняти зайвий одяг, тощо)
– забезпечити достатньою кількістю рідини (вода або якщо дитина на грудному вигодовуванні, то грудне молоко)
– силоміць не годувати (дитина повинна їсти скільки хоче).
Не годуйте дитину силоміць
Коли потрібно знижувати температуру дитині
• дискомфорт від будь-якого підвищення температури: млявість, зниження споживання рідини, дитина ниє, плаче, не може заснути;
• шок (порушення дихання, свідомості, серцебиття);
• захворювання легенів, серця, неврологічні, або інші (зокрема післяопіковий / післяопераційний стан);
• температура більш як 40°C;
• зневоднення і порушення балансу електролітів;
• травма голови.
У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям
Лікар радить приймати рішення про зниження температури залежно від основного захворювання, рівня дискомфорту, бажання контролювати лихоманку.
Температуру потрібно знижувати не до нормальних значень, а до нормального самопочуття дитини на тлі температури. Знижувати температуру у дітей можна засобами на основі двох препаратів – парацетамолу та ібупрофену.
При високій температурі не можна прикладати лід, обтирати дитину спиртом, оцтом, горілкою. Все тому, що це не посилить ефект обтирання, але такі речовини всмоктуються у шкіру, а пари – через дихальні шляхи, існує ризик опіків шкіри.
Фізичні методи охолодження рекомендовані тільки, якщо температуру неможливо збити ліками. Робіть це правильно: обтирають губкою з водою температури близько 30-32°C протягом 5 хвилин кожні півгодини.
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