Лікар пояснила, у яких випадках потрібно знижувати температуру дітям

Температура – це нормальна і захисна реакція у відповідь на потрапляння в організм інфекції (як правило, вірусної або бактеріальної). Це частина запального процесу, вона може знижувати ріст і розмноження деяких бактерій і вірусів, посилювати імунну відповідь при помірно підвищеній температурі.

Лікар, кандидат медичних наук Анна Левадна зазначила, що лікувати потрібно не температуру, а хворобу.

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Що робити, якщо у дитини температура:

– не перегрівати (відкрити кватирку, зняти зайвий одяг, тощо)

– забезпечити достатньою кількістю рідини (вода або якщо дитина на грудному вигодовуванні, то грудне молоко)

– силоміць не годувати (дитина повинна їсти скільки хоче).



Не годуйте дитину силоміць

Коли потрібно знижувати температуру дитині

• дискомфорт від будь-якого підвищення температури: млявість, зниження споживання рідини, дитина ниє, плаче, не може заснути;

• шок (порушення дихання, свідомості, серцебиття);

• захворювання легенів, серця, неврологічні, або інші (зокрема післяопіковий / післяопераційний стан);

• температура більш як 40°C;

• зневоднення і порушення балансу електролітів;

• травма голови.



У яких випадках потрібно знижувати температуру дітям

Лікар радить приймати рішення про зниження температури залежно від основного захворювання, рівня дискомфорту, бажання контролювати лихоманку.

Температуру потрібно знижувати не до нормальних значень, а до нормального самопочуття дитини на тлі температури. Знижувати температуру у дітей можна засобами на основі двох препаратів – парацетамолу та ібупрофену.

При високій температурі не можна прикладати лід, обтирати дитину спиртом, оцтом, горілкою. Все тому, що це не посилить ефект обтирання, але такі речовини всмоктуються у шкіру, а пари – через дихальні шляхи, існує ризик опіків шкіри.

Фізичні методи охолодження рекомендовані тільки, якщо температуру неможливо збити ліками. Робіть це правильно: обтирають губкою з водою температури близько 30-32°C протягом 5 хвилин кожні півгодини.

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