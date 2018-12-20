Лікарі порадили, як правильно прокидатися

На думку фахівців, після ранкового пробудження потрібно дотримуватися певних правил, які сприяють хорошому самопочуттю.

Про це повідомляє Hronika.info.

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Медики зазначають, що не варто поспішно підніматися з ліжка при перших звуках будильника. В цілому краще привчити себе прокидатися самостійно. Обривання сну різким звуком – це стрес, на який організм може відреагувати досить негативно як у фізіологічному, так і в емоційному плані.

Після нічного сну організму потрібно дати деякий час для того, щоб він міг прокинутися. Фахівці радять не встаючи з ліжка виконати легкі вправи або дихальну гімнастику – це допоможе відчути приплив енергії і підбадьоритися.

Від посилених фізичних навантажень в ранкові години, на їх думку, краще відмовитися. Біг і активні силові вправи після пробудження – це надмірне навантаження на хребет і внутрішні органи. Набагато доцільніше вранці зробити гімнастику або плавати.

Що стосується харчування, то експерти рекомендують відмовитися від звички їсти за сніданком занадто жирні та копчені продукти, в іншому випадку можна зіткнутися з появою збоїв в роботі печінки. Але з'їсти що-небудь солодке не забороняється.



Не варто одразу вставити з ліжка, коли прокинулися

Лікарі помітили, що солодке, яке з'їли вранці, не відкладається у вигляді жиру з боків, – його калорії повністю витратяться за день. Але якщо цукру за сніданком споживається дуже багато, це призведе до того, що незабаром після сніданку знову з’явитися сильне бажання поїсти, а це шлях до переїдання.

Здоров'я 24 бажає всім гарного і бадьорого ранку!

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