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      Лікарі порадили, як правильно прокидатися

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      Як правильно прокидатися
      Як правильно прокидатися / style.nv.ua

      На думку фахівців, після ранкового пробудження потрібно дотримуватися певних правил, які сприяють хорошому самопочуттю.

      Про це повідомляє Hronika.info.

      Читайте також: Як легко прокидатись навіть зимою: корисні поради

      Медики зазначають, що не варто поспішно підніматися з ліжка при перших звуках будильника. В цілому краще привчити себе прокидатися самостійно. Обривання сну різким звуком – це стрес, на який організм може відреагувати досить негативно як у фізіологічному, так і в емоційному плані.

      Після нічного сну організму потрібно дати деякий час для того, щоб він міг прокинутися. Фахівці радять не встаючи з ліжка виконати легкі вправи або дихальну гімнастику – це допоможе відчути приплив енергії і підбадьоритися.

      via GIPHY

      Від посилених фізичних навантажень в ранкові години, на їх думку, краще відмовитися. Біг і активні силові вправи після пробудження – це надмірне навантаження на хребет і внутрішні органи. Набагато доцільніше вранці зробити гімнастику або плавати.

      Що стосується харчування, то експерти рекомендують відмовитися від звички їсти за сніданком занадто жирні та копчені продукти, в іншому випадку можна зіткнутися з появою збоїв в роботі печінки. Але з'їсти що-небудь солодке не забороняється.

      Як правильно прокидатися
      Не варто одразу вставити з ліжка, коли прокинулися

      Лікарі помітили, що солодке, яке з'їли вранці, не відкладається у вигляді жиру з боків, – його калорії повністю витратяться за день. Але якщо цукру за сніданком споживається дуже багато, це призведе до того, що незабаром після сніданку знову з’явитися сильне бажання поїсти, а це шлях до переїдання. 

      Здоров'я 24 бажає всім гарного і бадьорого ранку!

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Поради
      Джерело: 24 Канал
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