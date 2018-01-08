Лікарі успішно прооперували з'єднаних близнючок
19:22, 8 січня 1984 Читать новость на русском
Лікарі в Саудівській Аравії провели успішну операцію з порятунку палестинських з'єднаних близнючок із сектора Газа.
Про це повідомляє ВВС.
Дівчаток на ім'я Фара і Ганін прооперували в дитячій лікарні короля Абдулли в Ер-Ріяді.
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Близнючки народилися в жовтні з'єднаними в районі живота і нижньої частини тіла. У них була спільна нога, але окремі серця і легені.
Операція проходила у дев'ять етапів – дівчаткам роз'єднали кишковики, печінку і таз.
Джерело: 24 Канал
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