Лікарі відмовляються оглядати Стерненка і колоти знеболювальне після операції

Одеський активіст, екс-очільник міського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, на якого було скоєно напад і який вбив одного зі зловмисників, заявив, що його "таємно" виписали з лікарні і відмовляють надати необхідну допомогу.

Про це він повідомив у Facebook.

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Знаходжусь в міській "Єврейській" лікарні Одеси №1. Після непростої операції. Сьогодні зранку здивувався, чому мене не повели на перев‘язку, не колють антибіотики та знеболювальне, без котрого я буквально не можу просто заснути. Серйозно ушкоджену руку ніхто не оглядав,

– розповів Стерненко.

За його словами, черговий лікар сказав, що його виписали ще вчора, 25 травня, та повідомили про це поліцію.

"І навіть нібито дали мені документи про виписку. Але от проблема: я про це не був повідомлений. Взагалі. Зараз, після з‘ясування цих дивних обставин та скарг на сильний головний біль та біль в руці, мені відмовляють у наданні медичної допомоги", – додав він.

На думку Стерненка, його виписують з лікарні "таємно, заднім числом і відмовляють у меддопомозі, коли в цьому є пряма необхідність".

Дивіться відео розмови Сергія Стерненка з лікарем:

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти. Згодом зловмисника затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.