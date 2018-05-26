21:03
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича
Вєсті.UA
21:02, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сьогодні
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Лікарі відмовляються оглядати Стерненка і колоти знеболювальне після операції

926 Читать новость на русском
Лікарі відмовляються оглядати Стерненка і колоти знеболювальне після операції
Лікарі відмовляються оглядати Стерненка і колоти знеболювальне після операції / Скріншот

Одеський активіст, екс-очільник міського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, на якого було скоєно напад і який вбив одного зі зловмисників, заявив, що його "таємно" виписали з лікарні і відмовляють надати необхідну допомогу.

Про це він повідомив у Facebook.

Читайте також: Стерненко розповів про деталі нападу на себе та отримані поранення

Знаходжусь в міській "Єврейській" лікарні Одеси №1. Після непростої операції. Сьогодні зранку здивувався, чому мене не повели на перев‘язку, не колють антибіотики та знеболювальне, без котрого я буквально не можу просто заснути. Серйозно ушкоджену руку ніхто не оглядав,
– розповів Стерненко.

За його словами, черговий лікар сказав, що його виписали ще вчора, 25 травня, та повідомили про це поліцію.

"І навіть нібито дали мені документи про виписку. Але от проблема: я про це не був повідомлений. Взагалі. Зараз, після з‘ясування цих дивних обставин та скарг на сильний головний біль та біль в руці, мені відмовляють у наданні медичної допомоги", – додав він.

На думку Стерненка, його виписують з лікарні "таємно, заднім числом і відмовляють у меддопомозі, коли в цьому є пряма необхідність".

Дивіться відео розмови Сергія Стерненка з лікарем:

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти. Згодом зловмисника затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.

Теги: Новини України Сергій Стерненко Новини Одеси Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 534
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сьогодні, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 1603
Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні, 14:30 Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 1018
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сьогодні, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 2294
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сьогодні, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 651
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук