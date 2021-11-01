Вранці 1 листопада в стінах нейрохірургічного відділення помер військовий. Інформацію підтвердила завідувачка приймального відділення міської лікарні №2 Олена Сиротюк.

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Лежав без свідомості

21-річного військового знайшли 31 жовтня приблизно на території спецчастини. Він був без свідомості й мав травмовану голову.

Хлопця госпіталізували й зробили йому операцію. Потім військового перевели в реанімацію, де його під'єднали до апарата штучної вентиляції легень.

Наступного дня хлопець помер. Відомо, що він був родом не з Кривого Рогу. Усі деталі інциденту, за яких юнак отримав травми голови, наразі з’ясовують співробітники військової прокуратури.

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