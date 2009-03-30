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Лікування остеопорозу

15:45, 30 березня 2009 351

Кожних 8 хвилин в Австралії хтось потрапляє до шпиталю з переломом, причиною якому є остеопороз.

Ті, хто страждає на важку форму цієї хвороби, можуть отримати болісну травму кістки навіть від легкого поруху. Але тепер новий препарат, який достатньо ввести в організм раз на рік, значно полегшує життя деяким пацієнтам.Понад усе на світі Марґарет Пратт любить поратися у своєму саду. Однак, кілька переломів хребта, спричинених остеопорозом, поставили під сумнів можливість продовжувати займатись хобі.Марґарет Пратт (хвора на остеопороз): "Вперше це сталося, коли я нагнулася відтиснути зі швабри воду. Ті, хто вже колись мав перелом хребта, знають, наскільки паралізуючим є цей біль, неймовірна мука".Аби відновити кістки, вона регулярно приймала спеціальні таблетки. Проте тепер жінка може забути про цей клопіт. Пані Пратт тепер вводить ті ж ліки в організм у вигляді ін'єкції. Медикамент на основі золедронової кислоти приписують раз на рік, а саме внутрішньовенне вливання триває всього 15 хвилин. Препарат зв'язує кісткову тканину і робить її більш стійкою до перелому. Марґарет Пратт (хвора на остеопороз): "Після першого вливання побічна дія препарату була доволі важкою. Мені було погано десь тиждень чи два. Але коли це припинилося, життя просто перетворилося на чудо. Я знову змогла виходити на вулицю, я знала, що зігнувшись, я не ризикую щось собі зламати".Відтоді, як пацієнтка розпочала лікування 2 роки тому, в неї не було жодної травми рухового апарату.Маркус Сайбел (ендокринолог): "Ліки потрапляють безпосередньо у кров, в обхід шлунку, а тому одразу надходять, куди треба".І хоча жінка знову почувається вільною, ніби народившись вдруге, препаратові все ще властива побічна дія, яка нагадує симптоми грипу. Однак, й самі пацієнти переконані, що кілька днів поганого самопочуття вартують цілого року свободи.Для того, щоб зробити терапію більш поширеною і доступною, Міністерство охорони здоров'я країни вже внесло ліки до особливого списку медикаментів. Частину витрат пацієнтів на них держава бере на себе.Згідно з даними Асоціації боротьби з остеопорозом, кожна друга австралійка та кожен третій австралієць віком за 60 отримають перелом кісток через остеопороз. Оскільки населення країни старіє, спеціалісти очікують, що впродовж наступного десятиріччя частота переломів у жертв цього вікового захворювання зросте вдвічі. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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