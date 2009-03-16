Лікування травм хребта

Донедавна процес одужання після травми хребта був дуже тривалим і важким.

Тепер австралійські хірурги допомагають пацієнтам відновлюватись швидше, ніж коли-небудь раніше. Новий досконалий метод відтворення зображення дозволяє лікарям оперувати через невеличкі надрізи замість традиційного інвазивного втручання.Місяць тому сорокалітній Ґреґ Кенді ледь міг пересуватись. Спочатку він отримав травму в автомобільній аварії, а згодом падіння з драбини остаточно розтрощило йому хребет, залишивши сам-на-сам з майже постійним болем. Австралієць змушений був носити спинний корсет і відчував некомфортне поколювання в усьому організмі. Чоловіка чекало традиційне хірургічне втручання, після якого він би вельми довго одужував. Але йому пощастило. Хірурги шпиталю Святого Вінсента в Сіднеї випробували на Ґреґові новий метод, що поєднує використання невеличких розрізів шкіри із новітньою системою формування зображення.Лікарі просканували його спину, щоб побачити розташування пошкоджених хребців та дисків, і зробили в цьому місці чотири маленьких надрізи. За допомогою рентгенівських знімків медики переконались, що вводили стержні для підтримки хребта саме туди, куди треба. Щоб убезпечити кожен свій рух, хірурги майже не зводили очей з моніторів.Тім Стіл (нейрохірург): “Це дозволило нам здійснити усю операцію через лише чотири отвори в шкірі, досконало орієнтуючись, де ми є, у будь-який момент операції. А це є критично важлива інформація, оскільки хребет потребує максимальної обережності. Характерною особливістю нової техніки є можливість бачити в реальному часі, куди йдуть гвинти”.Тім Стіл (нейрохірург): “Таке втручання значно менш травматичне для м'язів хребта, а тому дозволяє стати на ноги набагато швидше”.Фіксуючий пристрій, який лікарі встановили чоловікові, утримуватиме пошкоджену ділянку хребта, завдяки чому переломи зможуть загоїтися.Через два тижні після операції Ґреґ Кенді міг вільно ходити, і тепер він каже, що його життя цілком змінилось.Ґреґ Кенді (пацієнт): “Чудово! Вже майже через 80 годин після операції практично увесь біль минув”.Тепер від звичайного життя Ґреґа відділяє лише курс фізіотерапії.