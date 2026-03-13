Ліквідація Міндовкілля загрожує екологічній безпеці України, – дослідження

Ліквідація Міністерства захисту довкілля та відсутність ефективної системи управління можуть ускладнити відновлення територій після війни та впровадження екологічних стандартів ЄС. Дослідження МБО "Екологія – Право – Людина" показує, що екологічна політика в Україні залишається слабкою та фрагментованою.

Результати дослідження "Інституційна спроможність у сфері збереження довкілля: оцінка, виклики, перспективи" презентували 12 березня на круглому столі "Екологічне врядування в Україні", передає "Голка".

Який вплив може мати ліквідація Міндовкілля?

Ліквідація Міністерства захисту довкілля та об'єднання його з економікою та агросектором створюють ризики для захисту природи та довкілля в Україні.

За словами виконавчої директорки МБО "Екологія – Право – Людина" Олени Кравченко, зараз система управління екологією в Україні фрагментована: функції дублюються, ресурсів не вистачає, а контроль за дотриманням законів малоефективний. Управління надрами теж неузгоджене, що підвищує ризик корупції.

Голова Комітету Верховної Ради з питань екології Олег Бондаренко зазначив, що реформа управління довкіллям потрібна для виконання зобов'язань перед ЄС, і Міністерство захисту довкілля має працювати окремо. Водночас Голова підкомітету Юлія Овчинникова додала, що ефективне управління природними територіями та заповідниками показує рівень розвитку держави.

Співзасновниця ініціативи "Голка" Ірина Федорів зазначила, що останні законодавчі зміни підривають роботу захисту довкілля, а тепер влада намагається послабити роль прокуратури у контролі.

Дослідники зазначають, що пропозиції з круглого столу стануть основою для роботи з державними органами, громадськістю та міжнародними партнерами для покращення управління довкіллям в Україні.

