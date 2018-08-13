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Лілія Ребрик показала струнку фігуру в купальнику: фото

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Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото із соцмереж

Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик приголомшила стрункою фігурою на пляжі Одеси. Зірка повернула собі колишню форму після пологів, що не соромиться демонструвати на пікантних кадрах.

30 квітня чарівна Лілія Ребрик вдруге стала мамою. Та минуло 3 місяці, як зірка повернула свою колишню форму. Лілія Ребрик покрасувалась в стильних купальниках на сімейному відпочинку в Болгарії, та вже встигла приголомшити українців відмінною фігурою в Одесі. 

Читайте також: Як повернути струнку фігуру після пологів: дієвий лайфхак від Лілії Ребрик

Напередодні поїздки телеведуча зробила цікаве опитування в мережі. Лілія Ребрик запитала у прихильників, чи підозрюють вони, куди сім'я Диких вирушає на своєму авто. Люди одразу ж почали припускати, що родина їде в Чернівці, звідки родом акторка. Як згодом вияснилось, Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким та двома доньками вирушила в сонячну Одесу, 

"А ми таки в Одесі. В коментарях ви дійсно називали особливі міста. Кожне по-своєму. Київ – моє місто за енергетикою і темпоритмом, Чернівці – рідне місто, й воно поза всяких порівнянь, а Одеса – це особливе для мене місто. Багато спогадів приємних пов`язані із Одесою... Тут я вперше в своєму житті побачила море, тут частенько буваю на гастролях, тут найсмачніша риба, тут дивовижне почуття гумору, тут зіграла одеситку в серіалі "Догори дриґом" і багато знімальних днів було саме в Одесі", – розповіла Лілія Ребрик. 

 

Та не тільки спогадами приголомшила Лілія Ребрик. Зірка опублікувала фото, на якому вона позує перед камерою у чорному купальнику. Варто зазначити, що телеведуча виглядає розкішно, а її фігурі можуть позаздрити чимало жінок у світі. 

Початок робочого тижня може бути таким! Ідеальний ранок в Одесі,
– написала Лілія Ребрик.

 

Нагадаємо, що нещодавно мережа вибухнула коментарями щодо фігури Лілії Ребрик. Все тому, що зірка опублікувала на своїй сторінці кадр біля пологового будинку, де вона показала не найкращу свою форму. Сукня, яку вбрала українська телеведуча, від вітру стала в кілька разів пишнішою, відтак образ Лілії Ребрик порівняли з наматрацником.

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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