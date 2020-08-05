Боротьба із пандемією коронавірусу кожного місяця стає все дорожчою. У Мінфіні оприлюднили статистику витрат за липень.

Від початку пандемії на боротьбу з коронавірусом з державного бюджету виділено 4,5 мільярда гривень. Левову частку грошей витратили за липень, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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На що витрачено кошти

на закупку медикаментів та медичних виробів – 1,577 мільярда;

на придбання медичного обладнання як основних засобів – 1,4 мільярда;

послуги з надання нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, заражених коронавірусом, медичних працівників та перевезення персоналу) – 715,4 мільйона;

на закупку масок, дезінфекційних засобів, експрес-тестів – 687,7 мільйона;

роботи з капітального ремонту об'єктів – 85,1 мільйони;

харчування пацієнтів із COVID-19 та медичних працівників – 10,3 мільйона.

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