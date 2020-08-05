У липні боротьба з COVID-19 коштувала Україні 1,3 мільярда гривень
Боротьба із пандемією коронавірусу кожного місяця стає все дорожчою. У Мінфіні оприлюднили статистику витрат за липень.
Від початку пандемії на боротьбу з коронавірусом з державного бюджету виділено 4,5 мільярда гривень. Левову частку грошей витратили за липень, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зверніть увагу Які області України наразі не готові послабити карантин: список
На що витрачено кошти
- на закупку медикаментів та медичних виробів – 1,577 мільярда;
- на придбання медичного обладнання як основних засобів – 1,4 мільярда;
- послуги з надання нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, заражених коронавірусом, медичних працівників та перевезення персоналу) – 715,4 мільйона;
- на закупку масок, дезінфекційних засобів, експрес-тестів – 687,7 мільйона;
- роботи з капітального ремонту об'єктів – 85,1 мільйони;
- харчування пацієнтів із COVID-19 та медичних працівників – 10,3 мільйона.
COVID-19 в Україні: що відомо
- станом на 5 серпня в Україні зафіксовано 75 490 випадків зараження COVID-19, померли – 1 788 людей; одужали – 41 527;
- 22 липня уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 серпня.
- з 1 серпня Україну поділено на чотири зони: червону, жовту, помаранчеву та зелену.