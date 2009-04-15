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Ліс у легенях

Фінансові ринки 17:53, 15 квітня 2009 357

Виростити ялинку у легенях.

На таке диво ледь не спромігся росіянин Артем Сидоркін. У мешканця Іжевська під час операції у правій легені знайшли гілочку хвойного дерева. Спершу медики вважали, що в Артема рак. Однак, коли зробили операцію - не повірили своїм очам. Паросток ялинки був зеленим та свіжим, а отже якимось чином виробляв хлорофіл у темноті. Лікарі кажуть, це без перебільшення унікальний випадок у медичній практиці. Владімір Камашев (хірург онкологічного диспансеру): "При розтині скальпелем уздовж пухлини раптом з'явилося якесь чужорідне тіло. Почав розтинати більше і з'явилася справжня жива ялинова вітка. Ми звичайно страшно здивувалися!" Після операції дивопацієнт почувається добре. Однак, і досі йому ніхто не може пояснити, як з ним таке сталося. Артем Сидоркін (пацієнт): "Ніхто не знає, ніхто не робить жодних висновків. Можливо, якимось чином я вдихнув бруньку, але я не пам’ятаю." Біологи кажуть, що скоріш за все Артем таки вдихнув бруньку. Адже, для того, аби з насінини проросла ялинка, потрібно чимало умов. Зокрема світло, вода та відповідна температура. Лікарі мають намір описати унікальний випадок і надати докази вже найближчим часом.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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