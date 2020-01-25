Лише для жінок та дітей: в Україні з'явилася нова служба таксі

Вже кілька тижнів вулицями столиці курсують рожеві авто. Нова служба таксі називається Pink Taxi Kyiv і розрахована виключно для жінок та дітей, за кермом – також жінки. У всіх автівках є дитячі крісла, а ще служба надає послуги автоняні – водійка може відвезти дитину в школу чи на гурток. Навіщо створили таксі для жінок і чи є на нього попит – дізнавались журналісти 24 каналу.

У компанії запевнили, що користуватись такою службою безпечно, бо усі водії оформлені офіційно. Поки що таких авто по Києву курсує лише чотири, незабаром парк налічуватиме десять машин.

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З такою концепцією у Британії у 2006 році створили службу таксі, зараз вони працюють у 18 країнах. Юрист нової служби розповів, що компанія українська і ніяк не пов'язана з іноземною.



Рожеві крісла для дітей у кожній машині Pink Taxi Kyiv

Письменниця та громадська активістка Анастасія Мельниченко чотири роки тому запустила кампанію #ЯНеБоюсьСказати, яка підняла проблему сексуального насильства над жінками в Україні.

Я думаю, небагато чоловіків можуть розповісти про те, що вони, наприклад, були зґвалтовані таксистом, а у жінок, на жаль, цих історій вистачає, тому дійсно є такий попит. Якщо чоловіків настільки хвилює гендерна рівність, то напевно треба після протестів проти цього рожевого таксі йти протестувати проти барбершопів, які виключно для чоловіків,

– каже Анастасія Мельниченко.

Торік у Києві та Одесі таксисти зґвалтували своїх пасажирок. Саме через такі трагедії й існує попит на таксі з жінками-водіями. У нової служби поїздки розписані вже на кілька днів наперед.